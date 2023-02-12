كرم جبر: وضع معايير أخلاقية ودينية وقانونية لوجود «نتفليكس» في مصر

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بصدد توقيع اتفاق مع اللجنة العليا لحقوق الإنسان، بهدف التنسيق المشترك بين الطرفين لتنظيم ندوات ومؤتمرات وبرامج ثقافية وغيرها من الأشكال، وتبنى استراتيجية حقوق الإنسان وكيف يتم الدعاية لها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية في نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

واقترح جبر، توقيع بروتوكول مماثل مع المجلس القومى لحقوق الانسان، وكذلك ان يكون هناك تعاون مع البرلمان ولجنة حقوق الإنسان في هذا الأمر.

وأشار إلى وجود تعاون من كل الأطراف، والتواصل مع الجهات المؤثرة في الخارج،وتزويدها بالمعلومات والجهود التي تتم في مصر بملف حقوق الإنسان، سواء في الناحية الأمنية أو الاجتماعية، وهى جهود كثيرة، مثلما تم في ملف مراكز الاصلاح والأقسام.

وأضاف: “نريد أن يكون لدينا سياسة دائمة ومستمرة للرد على الخارج، لا سيما وأن هناك مواسم ثابتة للهجوم على مصر”.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “بالنسبة لبعض المنصات التي تعرض محتويات فنية مثل نتفليكس وغيرها، فالمجلس بصدد وضع معايير أخلاقية ودينية وقانونية، لتنظيم وجودها بمصر، بحيث يحظر بث أى محتوى يتعارض مع القيم والأخلاق”، مشيرا إلى أن هناك بعض المحتويات التي تدعو للإلحاد والتطرف.

وأوضح جبر: “يوجد نحو 45 مليون حساب على فيس بوك، نصفها مواقع مزيفة، ويوجد نحو 7.5 مليون حساب على نتفليكس، ونتعاون حاليا مع الدول العربية لوضع ضوابط لمواجهة هذه القضية، لا سيما وأنها قضية جاءت الينا من الخارج، وبالتالي سنشكل قوة لمواجهتها”.

وحول التعامل مع مخالفات الإعلام، قال: “لا يجوز فرض قيود على الإعلام، ونتلقى شكاوى عديدة، نتفاهم مع مرتكبى الأخطاء في المراحل الأولى ثم يتم تطبيق الإجراءات معهم”.

واستطرد: “أكدنا في بعض الإعلانات المقرر عرضها في رمضان المقبل، ألا يتم استخدام الأطفال والمرأة في انتهاك كرامتهم بالإعلانات”.

وقال: “رصدنا في العام الماضى، مشهدا يتعلق بزنا المحارم 40 ثانية في أحد المسلسلات، وتم حذفه، بهدف الحفاظ على مصلحة الجمهور في المشاهدة النظيفة”.

وأشار إلى أن الضوابط الإعلامية الجديدة التي يتم إعدادها، قد تصل لسحب تراخيص القناة في حالة المخالفة.