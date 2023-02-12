تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط مدارس الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والباعة الجائلين ورفع كفاءة الشوارع والميادين وإزالة أي مخلفات أو قمامة بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها حتى لا تعوق سير الطلاب أثناء توجههم للمدارس.

وفي هذا الإطار كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملات النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين في محيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام وتحرير محاضر ضد المخالفين تزامناً اليوم مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأشار المحافظ إلى ان مراكز ومدن المحافظة قامت بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والإشغالات بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها لاستقبال أبنائنا الطلاب في جو بيئي صحي ونقي حرصاً على سلامتهم.