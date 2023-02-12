أمين مساعد «قطاع الأعمال» بمستقبل وطن:مصر تحارب البيروقراطية بقرار شجاع من "التنمية الصناعية"

أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، حرص الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين، لاسيما في القطاع الصناعي من أجل التوسع في زيادة المكون المحلي.

وأشار إلى أن قرار إلزام هيئة التنمية الصناعية بعدم طلب أى أوراق إضافية من المصانع عن المتابعة السنوية، خطوة جادة طال انتظارها نحو تذليل العقبات وإزالة أي تعقيدات.

وقال عبد الحميد: القطاع الصناعي والاستثماري في مصر بحاجة إلى مزيد من مثل هذه القرارات التي تساهم في توفير مناخ استثماري جاذب، ويشير لوجود تسهيلات حقيقية.

وأوضح أن بعض الأزمات التي تواجه المستثمرين والمصنعين تتمثل في تعقيد الإجراءات والبيروقراطية والروتين بسبب الأوراق، قائلا: قرار هيئة التنمية الصناعية رسالة هامة في هذا التوقيت من أجل دفع عجلة الإنتاج.

وفي ذات السياق، أشار الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إلى أهمية التوجيهات الرئاسية للحكومة في شأن إزالة العقبات أمام المستثمرين، لاسيما في القطاع الصناعي، والعمل على استمرار عمليات الدعم والتطوير.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بملف تشجيع الاستثمار، والعمل على حل كافة المشكلات، والتوسع في استغلال التحول الرقمي لتبسيط وتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرتها من أجل إنجاز الأعمال في أوقات قياسية لصالح الاقتصاد الوطني.