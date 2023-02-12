القومي للبحوث الفلكية يفند ادعاءات عالم هولندي تنبئ بحدوث زلزال في مصر

كشف شريف الهادي رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موقف المعهد من تصريحات العالم الهولندي بوقع زلزال قريبا في مصر، وعددا من الدول العربية.



وأضاف شريف الهادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدمة برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هذا العالم كلامه عن حدوث زلزال في مصر قريبا أقرب للتنجيم، وليس كلام علمي تماما، وليس له أي دلائل علمية.

اجتماع موسع

وتابع شريف الهادي رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هذا الأمر بعد أن تم الإعلان عنه، كان للمعهد القومي للبحوث الفلكية تحرك سريع، من خلال عمل اجتماع موسع، لدينا في المعهد يضم خبراء على أعلى مستوى، لافتا إلى أنهم خرجوا بنتيجة قاطعة، بأن ما قاله العالم الهولندي مجرد كلام و غير صحيح، بشأن حدوث زلزال في مصر قريبا.



