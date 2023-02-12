معلمات رياض الأطفال بالمطرية يناشدن التعليم بصرف الحافز

أعلنت مبادرة "من علمني حرفا" - المهتمة بشئون المعلمين - في بيان لها أنها قد تلقت استغاثة عاجلة من معلمات رياض الأطفال بإدارة المطرية التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وقالت مبادرة "من علمني حرفا" في بيانها أن معلمات رياض الأطفال بإدارة المطرية التعليمية أكدن في شكواهن أنه منذ بداية العام الدراسي ولم يتم صرف حافز الصفوف الأولي لهن.

وأضافت مبادرة "من علمني حرفا" : أن معلمات رياض الأطفال بإدارة المطرية التعليمية أكدن في شكواهن أنهن قد تقدمن بشكاوي عديدة ولكن لم يتم التحرك فيها إلى الآن، لذلك قررن مناشدة المسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بسرعة التحرك وصرف حافز الصفوف الأولي لمعلمات رياض الأطفال ، خاصة أن الاعتماد الأول والأخير لهن على رواتبهن من التربية والتعليم ولا يلجأن للدروس الخصوصية.



جدير بالذكر أنه كانت قد تقدمت مبادرة " من علمني حرفاً" بمجموعة مقترحات للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشتها في ضوء الأهداف التي يسعى صندوق الرعاية الاجتماعية لتحقيقها.



وأكدت فاطمة نوح مؤسس مبادرة " من علمني حرفاً " أن المبادرة تلقت مئات الشكاوي مع معلمين يعملون بالمدارس الخاصة، ويعانون من شعور بعدم الأمان داخل تلك المدارس، والكثير منهم يضطر إلى توقيع استقالة في نفس اليوم الذي يوقع فيه على عقد استلام العمل في المدرسة. بالإضافة إلى أن بعضهم يعمل بدون رعاية حقيقية وبرواتب زهيدة، وإذا تعرض أي معلم منهم لمشكلة أو لظرف مرضي لا يجد أي دعم.



وبناء عليه، تقدمت مبادرة " من علمني حرفاً " للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بمقترح لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، مطالبة بأن يتضمن الصندوق إدارة تقوم على رعاية معلمي المدارس الخاصة، وأن يكون هناك اشتراك اجباري في الصندوق الحالي لمعلمي المدارس الخاصة وأن تتحمل كل مدرسة خاصة جزءا من عملية التمويل، ويخصم من معلم المدرسة الخاصة نفس قيمة الاشتراك الذي يخصم من معلم المدرسة الحكومية ، وأن يحصل معلم المدرسة الخاصة على نفس امتيازات العضو وأن يكون في ذلك تحت مظلة وحماية الصندوق.