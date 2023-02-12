لعشاق السفاري.. هاتف جديد مزود ببطارية 13000 مللي أمبير

كشفت شركة Oscal، أحدث هواتفها الذكية فائقة المتانة تحت اسم Oscal S80، والذي تم تطويره خصيصا ليتناسب مع بيئات العمل الصعبة بمواصفات قادرة على تحمل الظروف القاسية التي قد يواجهها العاملين الميدانيين والعديد من العمال في مواقع العمل الوعرة.

وحسب ما ذكره موقع “gizchina”، يأتي هاتف Oscal S80، بتصميم مستوحى من العلاقة بين الإنسان والطبيعة، بالإضافة إلى مظهره الصديق للطبيعة، والذي يحاول نقل مفهوم استكشاف الطبيعة بأمان ومتعة.

مواصفات هاتف Oscal S80

بالإضافة إلى المظهر القوي، يتميز هاتف Oscal S80، ببطارية ضخمة تبلغ قوتها 13000 مللي أمبير في الساعة لمرافقتك لاستكشاف العالم دون قلق من نفاذ شحنها بسرعة، والتي تتميز بعمر يصل إلى 50 ساعة من وضع الاستعداد و 500 ساعة من الاستخدام.

يأتي هاتف Oscal S80 ببطارية تبلغ 13000 مللي أمبير في الساعة، والتي تبدو مناسبة إلى حد ما للاستمتاع اليومي بالوسائط المتعددة، وهو هاتف ممتاز لممارسة الألعاب لمدة 15 ساعة متواصلة، ومشاهدة البث المباشر لمدة 20 ساعة في الشحنة الواحدة، والاستماع إلى الموسيقى لمدة 70 ساعة.

Oscal S80

كما يوفر هاتف Oscal S80، ما يصل إلى 1152 ساعة في وضع الاستعداد بشحنة واحدة دون قلق، وما يصل إلى 50 ساعة من مكالمات الطوارئ، و 500 ساعة من الملاحة ممكنة أثناء الاستكشاف في الهواء الطلق.

ويدعم هاتف Oscal S80، الشحن السريع بقدرة 33 وات، إلى جانب تقنية النوى الكهربائية المزدوجة، تم تصميمها للشحن من 0 إلى 51٪ في غصون 66 دقيقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم الشحن العكسي يجعل شحن الأجهزة الأخرى أسهل حتى في الأماكن غير المعروفة.

ويمكن لهاتف Oscal S80، الصمود لفترة طويلة البقاء في البيئات القاسية التي تتراوح من -45 درجة مئوية لمدة تصل إلى 10.5 ساعة إلى 70 درجة مئوية لمدة تصل إلى 8 ساعات.

Oscal S80

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وإلى جانب البطارية الضخمة، يتميز هاتف Oscal S80، بكاميرا تعمل بتقنية Arcsoft للتصوير عالي الجودة والأداء القوي، وتأتي إعدادات الكاميرا مع مستشعر سوني IMX362 بدقة 12 ميجابكسل، يلتقط الصور بحساسية ضوئية تصل إلى 200٪ للتصوير ليلا، وضبط بؤري تلقائي سريع بسرعة 0.03 ثانية للصور المتحركة وغير الثابتة، و 10 إطارات في الثانية للتصوير المتواصل لالتقاط رياضي يلعب الكرة.

وعلاوة على ذلك، يقدم هاتف Oscal S80 كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، والتي تدعم عدسة واسعة للغاية تبلغ 117 درجة وعدسة ماكرو فائقة مقاس 2 سم، بحيث يمكن للمستخدمين التقاط السماء الشاسعة والحشرات الصغيرة مباشرة من هاتفهم.

ويتميز هاتف Oscal S80، بدعم واجهة Arcsoft Tech 3.0 المتقدمة مع وضع Panorama Mode و HDR و Night Mode و AI Beauty Mode و Portrait Mode، تم تصميمها جميعا لتناسب أي حالة تقريبا.

ويقترن هاتف Oscal S80، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 10 جيجابايت، وهي في الأصل بسعة 6 جيجابايت + توسيعها بسعة 4 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك Helio G85، لتزويد المستخدمين بتجربة متميزة مع تعدد المهام بدون ضغوط على أعلى مستوى.

Oscal S80

وقد تم تجهيز هاتف Oscal S80، بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي 1 تيرابايت، لتوفير مساحة تخزين مفتوحة للصور ومقاطع الفيديو والملفات، ويأتي الهاتف مزودا بنظام تبريد مصنوع من الجرافيت، لتقليل درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية بما يصل إلى 8 درجات مئوية، للحفاظ على برودة الهاتف أثناء ممارسة الألعاب بكثافة.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Doke OS 3.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، والتي تقدم العديد من المزايا للهاتف بما في ذلك، النوافذ العائمة الذكية مثل Smart Sidebar و Minus One Screen و Control Panel، كما أنه جعل تخصيص واجهة المستخدم أسهل بكثير مع الخلفيات والسمات المختلفة، للمساعدة في التحميل المسبق لتطبيقاتك بسرعة، تأتي واجهة المستخدم مزودة بذاكرة الوصول العشوائي السريعة لتحسين متوسط ​​سرعة تشغيل التطبيقات بنسبة 7٪.

ويدعم هاتف Oscal S80، الشهادة العسكرية MIL-STD-810H المحدثة لمقاومة السقوط الشديد والصدمات والاهتزازات، وبالإضافة إلى تصنيفات IP68 و IP69K الممتازة لحماية الغبار والماء، وبالنسبة لعشاق السفاري والأماكن الوعرة، فأن تصميم الهاتف قوي بما يكفي لتحمل السقوط من ارتفاع 1.5 متر، ويدعم وضع القفاز للعمل مع القفازات، يحتوي على نظام ملاحة 4 في 1 للتنقل الدقيق.

وستبدأ المبيعات الأولى للهاتف في13 إلى 17 فبراير 2023، ويتوفر الهاتف مقابل سعر 175 دولار (أي ما يعادل 5300 جنيه مصري).