عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 16.5 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2022

نمو استثمارات صناديق
نمو استثمارات صناديق التأمين الخاص

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2022 بمعدل 54.2% .


وأوضح تقرير الرقابة المالية فى تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة سجلت 16.5مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر  2022 مقابل 10.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى 2021 بنمو 54.2%.

txt

بنمو 40%.. 1.7 استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال أكتوبر الماضي

txt

الجريدة الرسمية: شطب اتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر من سجلات هيئة الرقابة المالية

ويشار إلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 102.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق بمعدل نمو بلغ حوالي 19.5%،بحسب اخر تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن هذه الفترة .

استثمارات مستهدفة 

وتستهدف هيئة الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) الوصول بحجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.

الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة استثمارات الأنشطة المالية جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

تبدأ من 36 جنيها.. انخفاض أسعار زيوت الطعام في مصر

ترشيحاتنا

زلزال تركيا.. وصول حافلات للدعم النفسي والناجون يتلفظون بألفاظ غريبة |فيديو

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

انتقاد شديد.. ميدو يوجه سؤالا لاتحاد الكرة

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

القمة العالمية للحكومات.. سبب اختيار مصر ضيف شرف الحدث الأهم بالإمارات العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

بعد فستانها الأخير.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ