الرقابة المالية: 16.5 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2022

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2022 بمعدل 54.2% .



وأوضح تقرير الرقابة المالية فى تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة سجلت 16.5مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2022 مقابل 10.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى 2021 بنمو 54.2%.

ويشار إلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 102.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق بمعدل نمو بلغ حوالي 19.5%،بحسب اخر تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن هذه الفترة .

استثمارات مستهدفة

وتستهدف هيئة الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) الوصول بحجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.