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رئيس التحرير
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أخبار البلد

علاء عبدالحسيب يطالب المرشحين بانتخابات الصحفيين الإعلان عن خطط التصدي لانتحال المهنة

صدى البلد

قال علاء عبد الحسيب الصحفي بمؤسسة الأهرام ومؤسس حملة "مش صحفي" لمواجهة ظاهرة انتحال مهنة الصحافة والإعلام، إن انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المقرر عقدها مارس المقبل فرصة قوية لدعم دور الكيان النقابي، وإعادة النظر في العديد من القضايا والملفات التي تخص أبناء الجمعية العمومية، على رأسها ملف زيادة الأجور، وتوفير وحدات الإسكان لشباب الصحفيين، ودعم أصحاب المعاشات، والتوسع في برامج العلاج لأبناء وأسر أبناء صاحبة الجلالة.

 

وأضاف، أن مواجهة ظاهرة انتحال مهنة الصحافة والإعلام من أهم الملفات التي تستحق برامج وخطط قوية لمواجهتها، باعتبارها قضية خطيرة ساهمت في تراجع دور المهنة، وانتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتعطيل مهام عمل الزملاء خاصة بالمحافظات والأقاليم، مطالبا المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين سواء على مقعد النقيب أو الأعضاء، الإعلان عن برامجهم لمواجهة الظاهرة وتوفير بيئة عمل مناسبة للزملاء للتحقق من المعلومات، والتعامل الرسمي والشرعي مع المصادر .

 


ودعا مؤسس "مش صحفي" أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الاختيار الصحيح والدقيق لممثلي الجماعة الصحفية بمجلس نقابة الصحفيين خلال انتخابات التجديد النصفي، والتركيز على النماذج التي تليق بقيمة ودور الصحافة، إضافة إلى اختيار أصحاب الخبرات والمواقف المهنية والخدمية مع الزملاء، حفاظا على الكيان النقابي العريق، وإعادة دوره الخدمي والتاريخي .

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