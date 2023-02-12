غدا.. اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تواصل تلقي طلبات المرشحين

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين غدا تلقى طلبات المرشحين لليوم الثالث من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وخلال يومين من فتح باب الترشح على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين تقدم ١٣ على عضوية المجلس و٥ على منصب النقيب، وتواصل اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقى الطلبات حتى الاربعاء المقبل.

واستأنفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعضوية الزملاء أعضاء المجلس الستة الممتدة عضويتهم ويعاونهم من اعضاء الجمعية العمومية (أمينة شفيق (الأهرام)، عبد الله حسن (وكالة أنباء الشرق الأوسط) ،أمينة النقاش (الأهالى) ، مجدى حلمى (الوفد)، عبد العظيم الباسل (الأهرام)، سعيد محمد أحمد (وكالة أنباء الشرق الأوسط) ، محمد المنايلى (الجمهورية)، ثروت شلبى (الأهالى)، سعيد جمال الدين (الأحرار)، محمود الشيخ (دار الهلال)، اعمالها بتلقى أوراق المرشحين لمنصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، اليوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023 وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرًا.

وتقدم للترشح لمنصب النقيب ( 2 ) مرشحين وهما:

1 طلعت هاشم محمد فرج.. مصر الفتاة الاسم الصحفي طلعت هاشم

2 خالد طه ميري عبد الرحمن.. أخبار اليوم الاسم الصحفي خالد ميري

كما تقدم للترشح لمنصب عضو المجلس ( 6 ) مرشحين وهم :

1 حسام الدين راضى محمد راضى صحفي حر الاسم الصحفي حسام راضي

2 محمد يحيى محمد يوسف اخبار اليوم الاسم الصحفي محمد يحيى يوسف

3 ممدوح سيد صغير احمد اخبار اليوم الاسم الصحفي ممدوح الصغير

4 محمد شبانة عبد العزيز بدوى الاهرام الاسم الصحفي محمد شبانة

5 محمد كمال حسن علي السيد اخبار اليوم الاسم الصحفي محمد كمال

6 حماد سعيد معتمد صالح الرمحي الدستور الاسم الصحفي حماد الرمحي

يذكر أن اللجنة تلقت أمس ثلاثة طلبات ترشح على منصب النقيب وسبعة طلبات على مقاعد عضوية المجلس ليصبح اجمالي المرشحين حتي الآن ( 5) مرشحين على منصب النقيب وعدد (13) مرشحًا للعضوية وتواصل اللجنة حتى الاربعاء 15 فبراير 2023 تلقى أوراق المرشحين .