خسر من الأهلي فقط.. المدير الفني للكرة الطائرة بنادي الزمالك يتقدم باستقالته

تقدم شريف الشمرلي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة ، باستقالته عن تدريب الفريق، اليوم الأحد، وقام بتوجيه الشكر للاعبين وأعضاء الجهاز الإداري والطبي بالنادي .

وقال المدير الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقدمت باعتذاري عن الاستمرار في قيادة الفريق الأول للكرة الطائرة في نادي الزمالك وتشرفت بالتواجد في الصرح الكبير".

واكمل حديثه: "أشكر الإدارة و الجهاز الفني الإداري والطبي واللاعبين على الفترة الماضية بكل ما كان بها من عمل واجتهاد و مرت سريعا".

وأصاف مدرب نادي الزمالك السابق: "حوالي ٨ شهور مرت بكل الصعوبات والتحديات والقادم أفضل للزمالك بإذن الله".

الجدير بالذكر أن الشمرلي قد قاد طائرة الزمالك في 45 مباراة رسمية وودية وخسر من الأهلي فقط.

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