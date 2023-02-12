الجامعة العربية عن حضور مؤتمر حماية القدس: علامة مميزة

قال جمال رشدي، المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن مستوى الحضور في المؤتمر اليوم بمثابة علامة مميزة للمؤتمر، والاجتماع يبعث رسالة للعالم بأن القضية الفلسطينية قضية عربية بالأساس.

وأكمل "جمال رشدي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”،أن حضور الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني وأبو مازن رسالة هامة، مشددا على أن هناك تضامن كبير وواضح من العرب مع فلسطين.

وأوضح أن البيان الختامى يؤكد على رفض كافة الانتهاكات التى يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى، والموقف العربي تجاه التصرفات الإسرائيلية.

وأضاف: المؤتمر شهد جلسات على محور اقتصادي وتنموي وقانوني، منوها بأن قضية الإسكان فى فلسطين تستحق الدعم من الدول العربية.

هناك رجال أعمال فلسطينين وعرب وأصحاب شركات كبرى متواجدة فى المؤتمر للنهوض بالدولة.