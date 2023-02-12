خالد الغندور: رحيلي عن قناة الزمالك بسبب انتهاء العقد وعدم التجديد

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والإعلامي الرياضي، أن رحيله من قناة النادي جاء بسبب انتهاء عقده.

وتابع الغندور خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "هناك شركة جديدة ولم أجدد عقدي ورحلت".

وأضاف خالد الغندور: "مرتضى منصور رئيس النادي يتحدث معي حول تجديد العقد، ولكن أرغب في دراسة العروض التي أمامي وأفضل عدم التواجد في القناة بالوقت الحالي".

واختتم: "التواجد في قناة النادي هي سياسة من أجل تنفيذ قرارات إدارة النادي ودعمها، وحال وجود سلبيات لن يتم انتقادها وسوف يتم دعمها".