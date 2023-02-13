لو عايز تحافظ على تركيزك وانت بتذاكر.. شاهد نصائح تهمك| فيديو

أكد الدكتور عاصم حجازي ، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة ، على الاستعدادات المادية والتى تقضي على جزء كبير من العشوائية من تناول موضوع التعليم ، حيث أن هناك العامل النفسي لابني وأساعدة وابدأ معه بوضع اهداف رغم وضعنا عدة اهداف فى التيرم الاول ووجدنا ان هذه الاهداف غير مناسبة ونستطيع تعديلها فى التيرم الثاني ويجب التخطيط لموضوع التعليم ذهنياً ما ابناءنا ونضع الاهداف .

وأضاف حجازي ، خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أن هذه الاهداف يجب ان تكون المرجعية لها قدرات الطالب نفسة وغالبا تكون المرجعية التى نضعها هو صاحبي وابن خالتي وابن خالي فيجب العودة لقدرات الطفل وما هو اهدافنا في ضوء قدراتنا ، كما انة عندما نبحث عن الاهداف لابد وان تكون واقعية ومرنة وقابلة للتعديل ولا تكن اهداف جامدة .

وتابع :" الادارة الجيدة للوقت هى التى تفرق الطالب عن الطالب الأخر حيث انة قد يكون اثنين من الطلاب لهم نفس القدرات العقلية ولكن احدهما يتميز عن الاخر بإدارتة الجيدة للوقت بمعنى ان يكون هناك نشاط مخصص للتعلم ونشاط مخصص لترفيه ونشاط مخصص للرياضة الخفيفة ".



