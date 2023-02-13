علق أحمد حسام ميدو، على اعتذار محمد شريف مهاجم الأهلي لجماهير القلعة الحمراء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ميدو لمحمد شريف: رد في الملعب مش على انستجرام!

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كل المهاجمين اللي شوفتهم في العالم لما بيضيعوا هجمات، بيردوا في الملعب، مش على النت وعلى الانستجرام"

أضاف: "المفروض أحاول من خلال شغلي إني أعتذر للناس، وفي لاعيبة طالعة من الجيل الحالي فاكرين إن الاعتذار للجمهور بيتم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي"

واختتم: "أعتقد كولر وسيد عبد الحفيظ هيتكلموا مع محمد شريف وهيقولوا الرد يبقى في الملعب مش على انستجرام، محمد شريف مهاجم مميز، وأي مهاجم في الدنيا بيضيع"