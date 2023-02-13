خالد الغندور: أرفض انتقال عبد الله السعيد للزمالك

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والاعلامي الرياضي، أنه لا يفضل تعاقد النادي مع عبدالله السعيد خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "تقدم السعيد في العمر لن يساعده في التواجد داخل الزمالك، خاصةً أن النادي لا يستفيد منه.

وأضاف خالد الغندور: "رمضان صبحي لاعب بيراميدز، اتخذ قرار طائش بالرحيل عن صفوف الأهلي، ولكن في النهاية هو قراره".

واختتم: "رمضان صبحي لم يحتاج للأموال كما صور لنفسه، وبالتالي قراره خاطئ وكارثي في مشواره الكروي، وخسر القيمة وقميص أفضل الأندية ولا يوجد مبرر لرحيله إلى بيراميدز خاصةً أنه كان يحصل على الأموال في الأهلي ولم يلعب ببلاش ، وهو نادم على رحيله وهذا ما ظهر في حديثه مع رامز جلال وتمنيته بالعودة، ولو عاد به الزمن أعتقد أنه كان سيقرر البقاء في الأهلي".