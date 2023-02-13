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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ازاي نوصل لـ 30 مليون سائح في مصر.. رئيس لجنة السياحة الإلكترونية يجيب

محمد فاروق
محمد فاروق

طالب محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة ، فتح الباب أمام القطاع الخاص في مجال السياحة.

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بروتوكول بين مصر للطيران واتحاد المستثمرين العرب لدعم السياحة

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كيف تحقق مصر هدف الـ 30 مليار دولار من قطاع السياحة؟

وقال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، خلال استضافته ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”،: “افتحوا الباب أمام القطاع الخاص لو عاوزين نحقق طموحنا في استقدام 30 مليون سائح”.

 

وأشار: “نطمح للوصول لـ30 مليون سائح هذا العام وحققنا العام الماضي حوالي 11 مليون سائح”، مؤكدا: “الدولة تعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه السياحة من خلال خارطة طريق وضعتها الدولة المصرية للتوسع في المنتج السياحي واستخدام ما تنفذه الدولة حاليا من مشروعات.
 

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