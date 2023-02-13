ازاي نوصل لـ 30 مليون سائح في مصر.. رئيس لجنة السياحة الإلكترونية يجيب

طالب محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة ، فتح الباب أمام القطاع الخاص في مجال السياحة.

وقال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، خلال استضافته ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”،: “افتحوا الباب أمام القطاع الخاص لو عاوزين نحقق طموحنا في استقدام 30 مليون سائح”.

وأشار: “نطمح للوصول لـ30 مليون سائح هذا العام وحققنا العام الماضي حوالي 11 مليون سائح”، مؤكدا: “الدولة تعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه السياحة من خلال خارطة طريق وضعتها الدولة المصرية للتوسع في المنتج السياحي واستخدام ما تنفذه الدولة حاليا من مشروعات.

