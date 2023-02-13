عبد الرحمن خالد: اسم "جبنة" حرمني من اللعب للأهلي والزمالك

أكد عبد الرحمن "جبنة" لاعب فريق المقاولون العرب، أن اسم شهرته "جبنة" حرمه من التواجد في الأهلي أو الزمالك.

قال عبد الرحمن جبنة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اسم جبنة عاملي مشاكل، لو كان اسمي عبد الرحمن خالد عادي من غير اسم الشهرة جبنة، كنت لعبت في الأهلي والزمالك من 3 سنين".

وعن قدوته في الملاعب قال: "حازم إمام الكبير نجم الزمالك السابق، وكذلك حسام غالي نجم الأهلي السابق"

جبنة يكشف سر تطوير مستواه مع شوقي غريب

أكد "جبنة" أن شوقي غريب مدرب الفريق ساهم بشكل كبير في تطوير مستواه.

وقال عبد الرحمن "جبنة" “شوقي غريب يمنحني الحرية في الملعب وهذا ساهم في تألقي فضلا عن تحفيزه لي باستمرار، بأن أخرج كل مباراة سجلت أو صنعت”.

أضاف: "أصبحت أكثر اهتماما بأن أكون مؤثرا في المباريات سواء بتسجيل الأهداف أو الصناعة"

واختتم: "شوقي غريب يطالبني بالتسديد دوما على المرمى وهذا ساهم في تألقي"