عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام يكن: الدوري ضاع على الزمالك.. وماعرفش أسماء مجلس الإدارة

صدى البلد

قال هشام يكن نجم نادي الزمالك الأسبق، إن ناديه فقد المنافسة على بطولة الدوري المصري، على الرغم من أن المسابقة يتبقى فيها دور كامل.

وأضاف يكن، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جمهور الزمالك بطل، وهو من جلب البطولات وليس اللاعبين الذين كانوا يؤدوا بشكل جيد بفضل تشجيعهم.

وواصل تصريحاته «مستحيل أن أعمل مع مجلس الإدارة الحالي، وأنا لا أعرف أي منهم باستثناء جمال عبد الحميد الذي أعتقد أنه لديه أزمة حقيقية رغم تواجده، ولم أرى أي عضو من مجلس الإدارة تدخل أو له دور في مشاكل النادي ويعتذر للجمهور عما يحدث».

واختتم تصريحاته، موجهًا رسالته لمنتقديه «أنا ابن نادي الزمالك غصب عنك، وتربيت في النادي أنا ابن للكابتن يكن وكذلك عائلة الراحل حمادة إمام، وأنا ابن الزمالك الشرعي رغم أنف أي شخص».

الدوري المصري الزمالك نادي الزمالك جمهور الزمالك قناة صدي البلد صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

قرار عاجل من وزارة التعليم لجميع المدارس.. شاهد

بالبدلة الحمراء على المشنقة..حقيقة تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

أقرب للتنجيم.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبا

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

تبدأ من 36 جنيها.. انخفاض أسعار زيوت الطعام في مصر

ترشيحاتنا

زلزال تركيا.. وصول حافلات للدعم النفسي والناجون يتلفظون بألفاظ غريبة |فيديو

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

انتقاد شديد.. ميدو يوجه سؤالا لاتحاد الكرة

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

القمة العالمية للحكومات.. سبب اختيار مصر ضيف شرف الحدث الأهم بالإمارات العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

بعد فستانها الأخير.. 5 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب في مأزق

لازالة الكلف .. تعرف على وصفات الكركم للبشرة

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ