هشام يكن: الدوري ضاع على الزمالك.. وماعرفش أسماء مجلس الإدارة

قال هشام يكن نجم نادي الزمالك الأسبق، إن ناديه فقد المنافسة على بطولة الدوري المصري، على الرغم من أن المسابقة يتبقى فيها دور كامل.

وأضاف يكن، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جمهور الزمالك بطل، وهو من جلب البطولات وليس اللاعبين الذين كانوا يؤدوا بشكل جيد بفضل تشجيعهم.

وواصل تصريحاته «مستحيل أن أعمل مع مجلس الإدارة الحالي، وأنا لا أعرف أي منهم باستثناء جمال عبد الحميد الذي أعتقد أنه لديه أزمة حقيقية رغم تواجده، ولم أرى أي عضو من مجلس الإدارة تدخل أو له دور في مشاكل النادي ويعتذر للجمهور عما يحدث».

واختتم تصريحاته، موجهًا رسالته لمنتقديه «أنا ابن نادي الزمالك غصب عنك، وتربيت في النادي أنا ابن للكابتن يكن وكذلك عائلة الراحل حمادة إمام، وأنا ابن الزمالك الشرعي رغم أنف أي شخص».