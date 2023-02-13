معوض: الزمالك يكرر سيناريو المواسم السابقة في دوري الأبطال.. واللاعبون انشغلوا بقضية السحر

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك كرر نفس نتائجه في دوري أبطال إفريقيا خلال دور المجموعات تحديدا، ويضع نفسه في ورطة مبكرًا خلال مباريات نفس الدور وهو ما تكرر خلال الموسمين الماضيين، مشيرا إلى أن من مصلحة الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية عودة الزمالك للطريق الصحيح.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس:"هناك لوم كبير على لاعبي الزمالك، وكذلك إدارة النادي التي وضعت مبررات كثيرة للاعبين منها مبرر "الدجل والشعوذة والسحر"، وكل ما يُقال من جانب مسئولي الزمالك في الفترة الأخيرة لتبرير خسائر الفريق".

وأضاف: "لاعبو الزمالك انشغلوا بقضية السحر وهو ما أثر على تركيزهم ويمنحهم مبرر للفشل، بالإضافة إلى أن اللاعبين لم يظهروا بالروح المطلوبة أيضًا داخل المستطيل الأخضر، الفريق بدايته صعبة في بطولة دوري الأبطال، لكن هناك علامات استفهام كثيرا على مستوى الفريق الذي دخل دوامة مبكرًا في البطولة".