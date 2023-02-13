انتقد أحمد حسام ميدو عدم الإعلان عن أسماء لجنة الرصد الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة القدم.

انتقاد شديد.. ميدو يوجه سؤالا لاتحاد الكرة

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ليه متمش الإعلان عن أسماء لجنة الرصد الإعلامي، كان لازم يتم الإعلان عن الأسماء عشان المصداقية"

واختتم: "أتمنى أن يتم الإعلان عن أسماء الموجودين في لجنة الرصد الإعلامي باتحاد الكرة أمام الجمهور".

اتحاد الكرة يشكل لجنة "الرصد الإعلامي"

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه، برئاسة جمال علام، تشكيل لجنة "الرصد الإعلامي" والتي ستكون مكلفة لرصد جميع التجاوزات الصادرة من مختلف عناصر اللعبة، عبر وسائل الإعلام المختلفة.