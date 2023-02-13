القصة الكاملة لأزمة زينة و أحمد عز

تصدر الفنان أحمد عز، مؤشرات البحث جوجل بعدما قررت المحكمة تأجيل دعوة الفنانة زينة ضده.

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، تأجيل دعوي جديدة أقامتها الفنانة زينة، التي تطالب فيها بالمصروفات الدراسية لطفليها التوأم زين الدين وعز الدين من الفنان أحمد عز عن العام 2021 -2022 والتي تقدر قيمتها 22 ألف جنيه استرليني الي جلسة 25 فبراير الجاري.

إثبات نسب توأم الفنانة زينة

و كانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية "زينة" غير محرمة شرعًا على المدعى عليه "أحمد عز"، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معًا لقضاء عطلة الزفاف.

حملت ووضعت منه صغيرين

وأوضحت، أن المدعية كانت تسكن بمسكنه فترة الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين "عز الدين وزين الدين"، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، والراجح المذهب الحنفي، توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش، كل الشرائط الشرعية.

خلاف بدأ منذ عام 2013م، بعد زواج الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، في الولايات المتحدة الأمريكية، ومازال هذا الخلاف قائم حتى الآن، خاصة بعد أن تطور الأمر بينهما إلى ساحات المحاكم، ورفض عز الاعتراف بنسب طفليه التوأم من زينة.

بعد أن تزوج الفنان أحمد عز وزينة في الولايات المتحدة الأمريكية بعقد زواج عرفي، علمت بخبر حملها في توأم، وأبلغت زوجها بالأمر واتفقا على الزواج بشكل رسمي بعد أن تضع طفليها، ولم يتم الأمر وتركها بمفردها وعاد إلى مصر، لتبدأ من هنا المشاكل بينهما حتى وصلت إلى ساحات المحاكم.

كانت الفنانة زينة قد تقدمت بدعوى ضد الفنان أحمد عز لمحكمة الأسرة بمدينة نصر، تُطالب فيها عز بدفع المصروفات الدراسية لأبنائه عن الأعوام 2018 و 2019م، والتي تُقدر بحوالي 900 ألف جنيه مصري، وألزمته المحكمة بدفع مبلغ مالي 700 ألف جنيه كمصروفات دراسية للتوأم وتوالت الصراعات بينهما، حتى تجدد الأمر في دعواها الجديدة عليها، فماذا تريد زينة؟

إلزام أحمد عز بمصروفات «توأم زينة» الدراسية

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوة قضائية تطالب فيها الفنان أحمد عز بصروفات دراسية لـ توأمها منه، حيث قدم معتز الدكر دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في أفلام « الممر، أبو عمر المصري» والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

وكان الدكر قد أوضح أن التحريات التي قدمها للمحكمة تحوي دخل الفنان أحمد عز في السنة بما يوزاي قرابة 100 مليون جنيه عن أفلام « كيرة والجن، العارف، الجريمة»، ومسرحيتين وعدد من الإعلانات مع شركات الاتصالات.