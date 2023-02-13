دعاء يوم 22 رجب.. 11 كلمة تباعد بينك والمصائب كما المشرق والمغرب

حان موعد تحقيق الأحلام والأمنيات المستحيلة وقضاء الحوائج وسعد الأرزاق في الساعات الأولى من صباح اليوم وبدقة من فجر اليوم، وتظل بوابات السماء مفتوحة إلى مغرب اليوم الإثنين أم دعاء يوم 22 رجب وهو اليوم الثاني بالعشر الأواخر من رجب، ومن ثم لا ينبغي إهماله أو تفويته لأي سبب من الأسباب وبأي حال من الأحوال ، لأن دعاء يوم 22 رجب هو سبيلك للفوز والنجاة من الهلاك.

دعاء يوم 22 رجب