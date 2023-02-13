أخبار التكنولوجيا| القصة الكاملة للتحقيق مع شركة إيلون ماسك المطورة لزرع الشرائح بأدمغة البشر.. وما هي تقنية آبل وجوجل ومايكروسوفت البديلة لكلمات السر ؟

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت الفترة الأخيرة ظهور تقنية جديدة على الساحة تسمى PASSKEYS أو مفاتيح المرور ، حيث تم الإعلان من قبل شركات آبل وجوجل و مايكروسوفت عن التقنية الجديدة التي ستحل محل كلمات السر التقليدية، وعلى الرغم من أن التقنية لم يتم طرحها للمستخدمين إلا أنه خلال الفترة المقبلة سيشهد المستخدمون تحولا كبيرا إليها.



تخضع شركة Neuralink للتحقيق من قبل وزارة النقل الأمريكية بسبب مزاعم لقيامها بتغليف ونقل عدد من الأجهزة والشرائح الإلكترونية الملوثة بطريقة غير آمنة.



تعتزم شركة vivo فيفو الصينية إطلاق هاتف جديد بإمكانات مميزة مع سعر مناسب للشباب ، حيث نشرت الشركة فيديو تشويقي تستعرض فيه تصميم الهاتف وإمكاناته، حيث سيعد خيارا مناسبا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة مع خيار سعري مناسب.



يعد متصفح جوجل كروم Google Chrome واحد من متصفحات البحث الأكثر هيمنة في العالم، حيث يستخدمه مئات الملايين بشكل نشط يوميا، للبحث عن كل شئ تقريبا، ويوفر متصفح كروم عدد كبير من الميزات والإضافات التي تعمل على تحسين تجربة المستخدمين.



يوفر تطبيق واتساب WhatsApp للمستخدمين القدرة على إخفاء الدردشة ، إما عن طريق أرشفتها أو باستخدام تطبيق تابع لجهة خارجية ، أو عن طريق حظر الوصول إلى جميع الدردشات من خلال رمز مرور أو بصمة، الأمر الذي يمكن المستخدمين من حماية خصوصيتهم بشكل فعال والحفاظ على تجربة المراسلة الخاصة بهم.



يعد الاهتمام بـ بطارية هاتفك الذكي أمرا هاما، للتأكد من أنها سوف تدوم لأطول فترة ممكنة وتستمر في الأداء بكفاءة فهي تعد أحد أهم مكونات هاتفك، وذلك من خلال تجنب بعض العادات السيئة تقوم بها عند شحن جهازك، مما يساعدك على تحسين شحن هاتفك وإطالة عمر البطارية ومنع حدوث مشكلات في المستقبل، لذلك من المهم الاعتناء ببطارية هاتفك جيدا.