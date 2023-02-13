رضا عكاشة: مؤتمر دعم القدس جاء بتوقيت هام بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة|فيديو

أكد الدكتور رضا عكاشة، رئيس قسم الصحافة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن مؤتمر دعم القدس جاء في الجامعة العربية وهي بيت العرب وجاء في توقيت هام، نظرا لما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة والقدس.



وقال رضا عكاشة، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، لماذا هذا التصاعد في الاعتداءات التي تتم في القدس خاصة أنه لا بد أن يكون هناك حل جذري للمشكلة الفلسطينية.

وتابع رئيس قسم الصحافة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن القمة العالمية للحكومات، والتي سيشارك بها الرئيس السيسي، متوقع ان يحضر لها 20 رئيس دولة و 200 وزير، وعدد من المفكرين والجمعيات الأهلية والتي سيتم من خلالها مناقشات هامة من تطوير شراكات مختلفة وتنموية وتنمية مستدامة وأوضاع خاصة بحقوق الإنسان والتعليم.

اللقاء هام

وأشار رضا عكاشة إلى أن اللقاء هام ومصر لديها تجربة زاخرة في العديد من المجالات.