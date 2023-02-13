خالد الغندور: "صعبان عليا" لأعب الأهلي من هجوم الجماهير عليه

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق والاعلامي الرياضي، أن محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، يعيش وقتا صعبا بعد كأس العالم للأندية.

وتابع الغندور خلال ظهوره ببرنامج"+90" على قناة النهار: "محمد شريف صعب عليّ للغاية في النهاية هو بشر، وتعرض لهجوم شديد".

وأضاف خالد الغندور: الجمهور عاطفي ولكن محمد شريف لا يملك جماهيرية مثل علي معلول وأليو ديانج الذين أخطأوا أيضًا في مباراة فلامنجو".

وتعرض محمد شريف لهجوم شديد بعد تضييعه أكثر من فرصة محققه أمام فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وفرط الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية، بالخسارة أمام فلامنجو برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وتُعد هذه المرة، هي الثانية التي يحصل فيها الأهلي على المركز الرابع في كأس العالم للأندية؛ إذ أنه كان قد حصل على نفس المركز في نسخة.