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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس معهد التخطيط القومي يُشارك في الاجتماع الدولي للسياسة والخبراء

صدى البلد

شارك الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في الاجتماع الدولي للسياسات والخبراء، والذي ضم باحثين من مختلف البلدان العربية، وممثلين عن قطاعات التخطيط والصحة والتنمية الاجتماعية بالدول العربية، وأساتذة بمختلف الجامعات المصرية والدولية، تحت عنوان «تعزيز قاعدة الأدلة لدعم الشيخوخة الصحية في المنطقة العربية»، والذي نظمه معهد الصحة العالمية والبيئة البشرية، ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وخلال مائدة الحوار التي ضمت عددا من الخبراء وصناع القرار رفيعي المستوى، للحديث عن "التحديات والفرص المحيطة بتصميم دراسة مصرية للشيخوخة على غرار التجارب الدولية"، أكد العربي على أهمية ودور معهد التخطيط القومي من خلال مراكزه المتخصصة في النمذجة الاقتصادية وتحليل البيانات وتقديم الاستشارات، مشيرا إلى أن مثل هذا النوع من الدراسات والمسوح لابد أن يحتل الأولوية و ان يستحوذ على اهتمام مراكز البحوث، من خلال دعم وبناء القدرات اللازمة لمثل هذا العمل، والتدريب الجيد على التطبيقات العملية، والاستفادة من تجربة تطبيق The Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE).

وأشار العربي إلى دور الشراكات ومساهمات الأطراف المختلفة في مثل هذا النوع من الدراسات، وأهمية التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، ذلك أن العمل من خلال الشراكة وإقامة الروابط بين أصحاب المصلحة الذين يمثلهم المتخصصون والخبراء في مختلف الجهات ذات الصلة هو أمر ضروري لنجاح العمل والخروج بنتائج تفيد صانعي القرار في رسم السياسات.

ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع استهدف إطلاق برنامج لدراسة الشيخوخة على غرار تجربة «SHARE» الدولية، من خلال التناقش حول الاحتياجات الإقليمية التي من شأنها تعزيز قاعدة الأدلة للسياسات والإجراءات اللازمة لدعم الشيخوخة الصحية.
 

الجامعة الأمريكية المنطقة العربية الجامعات المصرية الدول العربية التنمية الاقتصادية معهد التخطيط القومي

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