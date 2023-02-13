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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر في رسالة غامضة: فوضت أمري إلى الله واحتسب حقي عنده

فرج عامر
فرج عامر

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة غامضة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر في تويتة له: “فوضت أمري إلى الله، واحتسب حقي عنده ولن يخزلني ، ولن يحزنني علي مالم أفعله ، وأن القاضي هو حكم بين الناس يقيم العدل  ولا  تلهيه الدنيا  ويغرق فيها ، وكما تدين تدان"

وعلي صعيد أخر توقع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، فوز سموحة على نادي الزمالك في مباراة الغد، قائلا "المنظم أكتر والجاهز والمركز هيكون الفائز".

وأضاف فرج عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدمة برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء امس الأحد، أن المباراة  في غاية الأهمية للفريقين.

أخبار فرج عامر المهندس فرج عامر

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