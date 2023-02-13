هاجر سعد الدين: الإذاعة المصرية لعبت دورا كبيرا في تشكيل الوجدان العربي

قالت الدكتورة هاجر سعد الدين رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقا، إن الإذاعة المصرية ما زال لديها بريق مميز، إذ تمتاز عن أي وسيلة من الوسائل الأخرى، إذ تغذي العقل والوجدان وتثري الخيال، وهي مختلفة عن أي وسيلة أخرى.

وأضافت سعد الدين، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "يمكننا أن نحصل على المعلومة بسرعة من الإذاعة، والإذاعة مستمرة وستستمر كمصدر أساسي للمعلومات والثقافة".

وتابعت، أن الإذاعة المصرية شاركت في تشكيل الوجدان العربي، فقد كان لها دور مؤثر في فترات الحروب، سواء حرب 1948 أو 1956 أو 1967، وكل ذلك كان له تأثير قوي في المستمع، كما تربي أجيالا وتؤثر بشكل فعال جدا لدى عقل المستمع.

وواصلت: "مصر لديها عدد كبير من الإذاعيين مثل محمد فتحي وأحمد سالم وعلي خليل، كلهم كان لهم تأثير قوي على المستمعين، وهناك أيضا سعد لبيب وتماضر توفيق وصفية المهندس وأبلة فضيلة، حيث شكلوا وجدان المجتمع العربي ككل، وليس المجتمع المصري فقط".