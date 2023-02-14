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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة النواب.. شروط الترشح لـ عضوية إدارة الغرف السياحية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة أمس الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ، وتم ارجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.

استهدفت التعديلات الجديدة للقانون تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية، واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، علاوة على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها. 

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مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون الغرف السياحية

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جدل بين البرلمان والحكومة بشأن القروض التي تحصل عليها الغرف السياحية بمشروع القانون

و وضع مشروع القانون الجديد عدة شروط لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية، حيث نصت المادة 21 من مشروع القانون على أنه يشترط فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي:

- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضواً به، أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شريكاً متضامناً بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- أن تكون المنشأة التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها، ولم يلغ ترخيصها، أو لم تتوقف عن مزاولة النشاط بصفة كلية، قبل قفل باب الترشيح بحسب الأحوال.

ويترتب على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة في البنود من (1) حتى (3) المشار إليها، خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.                  

و يُعقَد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويجري في هذا الاجتماع انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين الصندوق من بين أعضاء المجلس، وذلك بالاقتراع السري المباشر، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

حنفى جبالى مجلس النواب الحكومة قانون إنشاء الغرف السياحية

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