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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتفقد مصنع رقم 2 للغزل والنسيج بالمحلة

صدى البلد

 
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع رقم ٢ للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لمتابعة عمل المصنع .


واستمع مدبولي لشرح من رئيس مجلس إدارة الشركة حول الطاقة الانتاجية للمصنع وعدد الماكينات التي تعمل به .

وكان قد عرض مسئولو مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  فيلما تسجيليا عن مشروعات المصنع وأحدث معدات صناعية تم تركيبها في المصنع .


وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي مصنع  غزل المحلة لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير المصنع .

ورافقه وزير قطاع الأعمال ووزير التنمية المحلية وعدد من المسؤولين

ويستمع مدبولي شرح حول عمل المصانع الحديدة والقديمة والماكينات التي تم تركيبها ويتابع جولته بالمصنع للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال .

كما سيتفقد رئيس الوزراء المنطقة الصناعية المقامة علي مساحة 34 فدانا والمقسمة إلى ثلاث مراحل لدعم الصناعات التحويلية والمتعددة.

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