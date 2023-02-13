مدبولي يتفقد مصنع رقم 2 للغزل والنسيج بالمحلة



تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع رقم ٢ للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لمتابعة عمل المصنع .



واستمع مدبولي لشرح من رئيس مجلس إدارة الشركة حول الطاقة الانتاجية للمصنع وعدد الماكينات التي تعمل به .

وكان قد عرض مسئولو مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيلما تسجيليا عن مشروعات المصنع وأحدث معدات صناعية تم تركيبها في المصنع .



وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي مصنع غزل المحلة لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير المصنع .

ورافقه وزير قطاع الأعمال ووزير التنمية المحلية وعدد من المسؤولين

ويستمع مدبولي شرح حول عمل المصانع الحديدة والقديمة والماكينات التي تم تركيبها ويتابع جولته بالمصنع للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال .

كما سيتفقد رئيس الوزراء المنطقة الصناعية المقامة علي مساحة 34 فدانا والمقسمة إلى ثلاث مراحل لدعم الصناعات التحويلية والمتعددة.

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