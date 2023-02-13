إحالة 2 من العاملين بمدرسة كفر سعد الإعدادية ومسئول الأمن للتحقيق

تركوا العمل دون إذن..

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمدرستى كفر سعد الإعدادية بنين وتفتيش كفر سعد الابتدائية، لمتابعة سير اليوم الدراسى وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني..

حيث تفقدت " المحافظ " الفصول الدراسية و قاعات الأنشطة، كما تواصلت مع الطلاب والمعلمين ، كما تابعت سير الحصص الدراسية والأنشطة الرياضية والمجالات المختلفة، وشددت " محافظ دمياط " على الاهتمام بمستوى النظافة العامة بالمدرسة و التأكيد على انضباط الطلاب وضبط اليوم الدراسى بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة للطلاب من حيث المستوى التعليمى و أيضًا الأنشطة..

كما وجهت " الدكتورة منال عوض " تعليمات مشددة إلى مدير الإدارة التعليمية بكفر سعد على المتابعة الدورية لتلك المنظومة و العمل نحو الإرتقاء بها ، لافتة إلى أنه لن يتم التهاون مع أى تقصير يتم رصده ..

وعلى جانب آخر، قررت " المحافظ " تحويل عدد ٢ من العاملين بمدرسة كفر سعد الإعدادية ومسئول الأمن بها للتحقيق لخروجهم بدون إذن رسمى..

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