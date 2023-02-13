هشام السماحي يلقي محاضرة لطلاب جامعة قناة السويس حول إستراتيجية الأمن القومي

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن كلية الدفاع الوطني تعتبر أعلى المراكز العلمية للدراسة والبحث في جمهورية مصر العربية ، بموضوعات الإستراتيجية القومية والأمن القومى بأبعادها السياسية والإقتصادية والعسكرية والإجتماعيه والمعنوية .

وأضاف مندور، أن كلية الدفاع الوطني تعمل على تأهيل وتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ، وتؤهلهم لشغل المناصب العليا بالدولة والمشاركة في وضع تصور للإستراتيجية الشاملة والسياسات العامة للدولة و الإلمام بجميع العوامل المؤثرة عليها تحقيق الفهم المشترك بين المجموعة المختارة من كبار العامليين بقطاعات الدولة المختلفة "مدنيين – عسكريين".

جاء ذلك أثناء إستقبال الدكتور ناصر مندور ، اللواء هشام السماحى المحاضر بكلية الدفاع الوطني، محاضر اليوم الثانى ، بدورة “ الإستراتيجية والأمن القومي” التى بدأت اليوم بالتنسيق مع مركز إعداد القادة بالجامعة في الفترة من 12إلى 15 فبراير الجارى ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المثمر بين أكاديمية ناصر العسكرية وجامعة قناة السويس .

حضر مراسم الإستقبال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

هذا وتناول " السماحي" في محاضرته مفهوم الإستراتيجية ومبادئها وأنواع الخطط ومستويات الإستراتيجية القومية ومفهوم القيادة الإستراتيجية مع عرض لأهمية الإستراتيجية والتخطيط.