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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام السماحي يلقي محاضرة لطلاب جامعة قناة السويس حول إستراتيجية الأمن القومي

خلال اللقاء
خلال اللقاء

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن كلية الدفاع الوطني تعتبر أعلى المراكز العلمية للدراسة والبحث في جمهورية مصر العربية ، بموضوعات الإستراتيجية القومية والأمن القومى بأبعادها السياسية والإقتصادية والعسكرية والإجتماعيه والمعنوية .

وأضاف مندور، أن كلية الدفاع الوطني تعمل على تأهيل وتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ، وتؤهلهم لشغل المناصب العليا بالدولة والمشاركة في وضع تصور للإستراتيجية الشاملة والسياسات العامة للدولة و الإلمام بجميع العوامل المؤثرة عليها تحقيق الفهم المشترك بين المجموعة المختارة من كبار العامليين بقطاعات الدولة المختلفة "مدنيين – عسكريين".

 

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جاء ذلك أثناء إستقبال الدكتور ناصر مندور ، اللواء هشام السماحى المحاضر بكلية الدفاع الوطني، محاضر اليوم الثانى ، بدورة “ الإستراتيجية والأمن القومي” التى بدأت اليوم بالتنسيق مع مركز إعداد القادة بالجامعة في الفترة من 12إلى 15 فبراير الجارى ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المثمر بين أكاديمية ناصر العسكرية وجامعة قناة السويس .

حضر مراسم الإستقبال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

هذا وتناول " السماحي" في محاضرته مفهوم الإستراتيجية ومبادئها وأنواع الخطط ومستويات الإستراتيجية القومية ومفهوم القيادة الإستراتيجية مع عرض لأهمية الإستراتيجية والتخطيط.

جمهورية مصر العربية جامعة قناة السويس أعضاء هيئة التدريس

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