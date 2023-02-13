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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرارات صارمة.. زلزال في المصري بعد ثلاثية سيراميكا كليوباترا

المصري
المصري

أعلن نادي المصري، عن توقيع عقوبات شديدة على لاعبيه بسبب سوء النتائج، وذلك عقب جلسة طارئة لمناقشة عدد من المستجدات الخاصة بالفريق الأول.

وقرر المصري، فرض عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الفريق وطارق سليمان المدرب العام عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس.

وكان سيراميكا كليوباترا، حقق الفوز على المصري بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب برج العرب في الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قرارات مجلس إدارة المصري كالتالي:

إيقاف مستحقات الفريق الأول لحين تحسن التنائج.

خصم 50 ألف جنيه من مستحقات جميع اللاعبين الذين شاركوا في مبارة سيراميكا كليوباترا.

خصم 100 ألف جنيه من المدرب العام طارق سليمان لتصريحاته غير المبررة عقب نهاية المباراة.

حصر مسؤولية الإدلاء بتصريحات إعلامية تخص الفريق الأول للمدير الفني للفريق حسام حسن أو مدير الكرة إبراهيم حسن دون غيرهما من أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق.

عقد اجتماع عاجل بين لجنة الكرة بالنادي مع الجهاز الفني والإداري ومع اللاعبين من جهة أخرى لبحث كافة المستجدات داخل الفريق.

استمرار إقامة الفريق وخوض تدريباته خلال تلك الفترة في بورسعيد مع التنسيق الدائم المستمر مع الجهاز الفني والإداري وفقا لرؤيتهما في هذا الشأن.

 

سيراميكا كليوباترا حسام حسن الدوري المصري مجلس إدارة سيراميكا برج العرب

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