اليوم ..سماع مرافعة الدفاع فى "خلية الزيتون الارهابية "

تواصل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، اليوم إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عـبدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج .

وجهت النيابة العامة للمتهمين؛ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.