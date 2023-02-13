الحركة الفلسطينية الأسيرة تقرر سلسلة خطوات تبدأ بالعصيان وتنتهي بالاضراب عن الطعام

قررت الحركة الفلسطينية الأسيرة، اليوم /الاثنين/، الشروع في سلسلة خطوات تبدأ بالعصيان، وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

وقالت الحركة- في بيان صحفي- إن "مطلبنا الوحيد هو حريتنا، وعلى الجميع أن يلتقط رسالتنا هذه وصوتنا هذا، فلم نعد نحتمل استمرار التنكيل بنا ليلًا ونهارًا، والاعتداء على كرامتنا وكرامة أسيراتنا".

وأضافت أن "هذا الإضراب الذي عنوانه الحرية أو الشهادة هو إضراب يخوضه كل قادر من الأسرى من كافة الفصائل"، مؤكدة أنها ستخوض هذا الإضراب بمطالب موحدة وبقيادة موحدة.

وقالت "إن حجم العدوان الذي نواجهه منذ بداية هذا العام وحتى الآن يتطلب من كافة أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحية إسنادنا بكافة الأدوات".

