تواجد ميداني للقيادات التنفيذية للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ بالإسكندرية..وتعيين 4 آلاف و203 شباب منهم 126 قادرون باختلاف

تواجد ميداني للقيادات التنفيذية للتعامل مع تداعيات الطقس السييء بالإسكندرية

-تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية

-تعيين 4 آلاف و203 شباب منهم 126 "قادرون باختلاف" بالإسكندرية

-توفير 171 فرصة عمل بشركات مدن محافظة الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.

كما أصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد على أرض الواقع لمتابعة تداعيات النوة الحالية للتعامل الفوري والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأكد اللواء محمد الشريف، أنه على الرغم من تعرض الإسكندرية لأمطار غزيرة متواصلة على معظم أنحائها منذ فجر اليوم ، إلا أنه لا يوجد أي إعاقة في الحركة المرورية على مستوى المحافظة، وأن الدراسة منتظمة في جميع المدارس.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي تنفيذها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية ساهمت بشكل كبير في القدرة على التعامل مع مياه الأمطار الغزيرة، من حيث أنها استوعبت 10 % من كميات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المناطق الداخلية، لافتا إلى أننا مستمرين في تنفيذ باقي المشروعات ضمن الاستراتيجية.

بينما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على تحقيق ذلك ، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

وأضاف الشريف أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تحت إشراف محمد كمال وكيل المديرية ، قامت بتعيين 4203 شاباً، منهم 126 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9974 راغب عمل منهم 249 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 171 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش للمواطنين ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.