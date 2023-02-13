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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ: تحديث ورش المدارس الصناعية مهم.. ويجب رصد احتياجات سوق العمل

النائب ابو سريع امام
النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الاهتمام بملف التعليم الفنى يدعم تحقيق تنمية حقيقية شاملة، لافتا إلى أن الاعتماد على هذا النوع من التعليم كان سببا لنهوض الكثير من الدول.

 

تطوير البنية الأساسية للمدارس

 

وأضاف “ إمام” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن المدارس الفنية الصناعية في حاجة ضرورية إلى تطوير البنية الأساسية لها من معامل وورش حتي يتم الاعتماد عليها كجزء هام ضمن خطة النهوض بالقطاع الصناعي في ظل توجيهات الرئيس السيسي بدعم هذا القطاع وإزالة التحديات القائمة أمامه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تقديم دورات تدريب عملى لطلاب المدارس الصناعية لتتم هذه التدريبات في فترة الإجازة الصيفية وتكون بمقابل مادى مجزٍ حيث يعد ذلك حافزا تشجيعيا لهم يمكنهم من تلبية احتياجاتهم أثناء فترة الدراسة، قائلا “ كتير من الطلبة بيشتغلوا في الاجازة شغل غير مرتبط بمجال تعليمهم ليه مانستغلش جهدهم بشكل يدعم تطوير مهاراتهم في نفس مجال الدراسة ؟”.

ونوه النائب، الى فكرة رصد هذه المدارس لاحتياجات سوق العمل، ومن ثم تأهيل طلابها بشكل جيد للمنافسة في أسواق العمل سواء داخلية أو خارجية من أجل التغلب على جميع التحديات المتوقع حدوثها.

 

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جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة القوى العاملة عن بروتوكول تعاون مرتقب مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن تطوير البنية الأساسية من معامل وورش بالمدارس الفنية الصناعية والبالغ عددها أكثر من 700 مدرسة على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 1.1 مليون طالب، وذلك من اجمالى مدارس فنية تبلغ 1300 مدرسة من جميع النوعيات يدرس بها ما يقرب من 2.3 مليون طالب.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن التعاون بين الوزارتين سيشمل تطوير المناهج التعليمية بهذه المدارس، وفقا لمنهجية الجدارات التي تركز على اتقان طلابها للمعارف والسلوكيات المستدامة بالاضافة الى الاهتمام بتنمية قدرة طلابها على التواصل باللغة الانجليزية.

وأشار إلى أن الوزارتين تستهدفان التعاون في تطوير المناهج بحيث تُزيد من ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل مع الاستفادة من التجارب الناجحة فى مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح البيان أنه سيتم الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، لاسيما تجربته الناجحة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، التى تُوفر تعليما فنيا ذا جودة عالية حيث تهتم بتمكين الطلاب من اتقان مهارات سوق العمل، والمهارات السلوكية المستدامة ، مما يجعلها مرغوبة من الطلاب ،حيث أنها توفر فرص عمل بعد الدراسة، وتؤهل الشباب لمهن يحتاجها "السوق المحلى والاقليمي والدولى ".

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