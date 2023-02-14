اقتصادية النواب: زيارة رئيس الوزراء للمحلة الكبرى في غاية الأهمية

كشف الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب، أهمية زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمدينة المحلة.



وقال محمد سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، مساء أمس الاثنين، إن زيارة رئيس الوزراء للمحلة الكبرى في غاية الأهمية وفي توقيت مهم للغاية، مضيفا أن مهمة لتشجيع التصنيع المحلي والصناعة.



وأضاف الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب، أن جولة مدبولي مهمة للغاية وتبعث برسائل ايجابية لقطاع الأعمال في مصر، لافتا إلى أن هناك جدية بالغة من الدولة لتطوير وتحديث الصناعة.



وتابع الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب، أن صناعة الغزل والنسيج تمثل حضارة مصرية عريقة، ولدينا العمالة الماهرة والقدرة على الريادة في مجال النسيج.



