جراح مصري عالمي: قررت العودة لخدمة بلدي في مجال زراعة الأعضاء

أكد الدكتور كريم أبو المجد رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأعضاء بجامعة كليفلاند الأمريكية، أنه يسعى دائما لإحداث التطوير في مجال الجهاز الهضمي وزراعة الأعضاء طوال مسيرته العلمية.

وقال كريم أبو المجد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" قررت العودة إلى مصر من اجل خدمة بلدي في مجال الطب وزراعة الأعضاء".

وأضاف كريم أبو المجد:" اشتغلت في الولايات المتحدة الامريكية لسنوات في مجال زراعة الكبد والأعضاء ".

وتابع كريم أبو المجد:" خلال السنوات الماضية قمت بنقل خبرتي العملية في مجال زراعة الأعضاء للأطباء في مصر ".

واكمل كريم أبو المجد:" يجب ان يكون الهدف الأول للأطباء هو إنقاذ حياة أكبر عدد من المرضى وعدم البحث عن الكسب المادي فقط ".