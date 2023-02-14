اعتذار طارق مصطفى عن عدم العمل في جهاز فيريرا

كشف الإعلامي محمد فاروق حقيقة انضمام طارق مصطفى المدير الفني لاوليمبك أسفى المغربي للجهاز الفني المعاون للبرتغالي جوسفالدوا فيريرا.

وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن مسؤولي النادي تواصلوا خلال الساعات الماضية مع طارق مصطفى لمعرفة موقفه من الانضمام للجهاز الفني المعاون لفيريرا، مشيرا إلى أنه اعتذر عن قبول المهمة.

وأوضح فاروق أن المدير الفني تمسك باستمرار مشواره مع الفريق المغربي خاصة وأنه يسير بخطوات ثابتة بالبطولة المغربية، كما أن عقده مع النادي يحتوي على شرط جزائي قيمته 50 ألف دولار.

ويستعد الزمالك للسفر إلى ليبيا لمواجهة المريخ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.