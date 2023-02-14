هواتف الأندرويد الأفضل في العالم.. أبرز ميزات سامسونج Galaxy S23

أعلنت شركة سامسونج، مطلع شهر فبراير الحالي، عن السلسلة الجديدة من هواتفها الرائدة Galaxy S23، والتي تضم عددا من الميزات المهمة، كما استطاعت الشركة أن تلبي الميزة الأكثر طلبا لجمهور وعشاق منتجات الشركة من خلال تقديم معالج موحد للهواتف في كل مناطق البيع.



وحصلت هواتف Galaxy S23 على عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة، كما ركزت الشركة على أكثر على تجربة البرامج وتحسينات جودة الاستخدام، وذكر موقع SamMobile عدد من أفضل الميزات التي تمتعت بها هواتف Galaxy S23 :

أداء مذهل بفضل التخزين الأسرع وأفضل معالج في الأسواق

وللمرة الأولى، لم تعد سلسلة Galaxy S الجديدة مقسمة بين شرائح مختلفة لأسواق مختلفة، حيث تخلت سامسونج عن عنصريتها، ودخلت في شراكة مع كوالكوم الأمريكية، لتضمين معالجات Snapdragon 8 Gen 2 في جميع هواتف السلسلة، وأيضا في جميع الأسواق العالمية.

وبالإضافة إلى المعالجات الجديدة تستخدم هواتف Galaxy S23 مساحة تخزين UFS 4.0 أسرع ، مما يتيح سرعات نقل أسرع للملفات.

دقة ألوان رائعة مع إمكانات شاشة فائقة وسطوع ممتاز

وتحتوي هواتف Galaxy S23 على شاشات يمكن أن تصل إلى مستويات سطوع قصوى تبلغ 1750 شمعة، مقارنة هواتف Galaxy S22 البالغة 1300 شمعة في المتر المربع، بالإضافة إلى ميزة +HDR10 في الشاشة، التي تم ضبطها بدقة Dynamic AMOLED 2X ، والتي تتميز بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية.

كاميرات أفضل مع ميزات تسجيل أكثر قدرة



ولم يتلق كل من Galaxy S23 و + Galaxy S23 الكثير من ترقية عدد وحدات البكسل في الكاميرا من هواتف Galaxy S22 ، باستثناء زيادة 2 ميجابكسل في كاميرا الصور الشخصية، إلا أن هاتف Galaxy S23 Ultra قد جاء بمستشعر ISOCELL HP2 الجديد بدقة 200 ميجابكسل، وفيما يتعلق بتسجيل الفيديو، فإن الهواتف تتمتع بالتقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية دون الكثير من الاقتصاص وبتثبيت أفضل للصورة.

سوفت وير يوفر العديد من الخصائص والميزات المهمة



وتضيف واجه المستخدم للسوفت وير في One UI 5.1 دعمًا أفضل متعدد النوافذ لـ Samsung DeX ، وتحسينات تطبيق الكاميرا ، وألبوم العائلة المشترك الجديد إلى تطبيق المعرض ، والمزيد من الطرق لتخصيص الهاتف ، وخلفيات خاصة بالمشهد ، وخيارات اتصال أفضل مع أجهزة مثل مكبرات صوت Wi-Fi ، والعديد من التحسينات الطفيفة في التصميم.

علاوة على ذلك ، ستحصل سلسلة Galaxy S23 على دعم لأربعة ترقيات رئيسية لنظام التشغيل. ولأنها تتميز جميعها بنفس مجموعة المعالجات، فمن المحتمل أن تقدم سامسونج بعضًا من أفضل دعم للبرامج الثابتة التي يمكن الحصول عليها.

حماية كبيرة للشاشة وإطار الهاتف

ويجعل إطار الألمنيوم القوي والتصميم المسطح الهاتف أقل عرضة للتلف من السقوط العرضي ، كما أن أحدث حماية من Gorilla Glass Victus 2 تجعلها أكثر مرونة، كما تتمتع الهواتف بمعيار IP68 لمقاومة الغبار والماء ، مما يعني أنها يجب أن تنجو من البيئات المتربة أو الغطس السريع في الماء دون أي مشاكل.