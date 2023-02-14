عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم بارد صباحا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس بارد صباحا، ومعتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 17 09
العاصمة الإدارية 17 08
6 أكتوبر 17 08
بنهــــا 17 08
دمنهور 16 10
وادى النطرون 17 09
كفر الشيخ 16 10
المنصورة 17 10
الزقازيق 17 10
شبين الكوم 17 09
طنطا 16 09
دمياط 17 10
بورسعيد 17 11 
الإسماعيلية 18 07 
السويس 17 09
العريش 16 09 
رفح 16 08 
رأس سدر 18 10 
نخل 15 01 
كاترين 11 -01 
الطور 20 11 
طابا 16 10 
شرم الشيخ 21 12
الإسكندرية 17 10 
العلمين الجديدة 17 10 
مطروح 15 08 
السلوم 15 06 
سيوة 17 05
رأس غارب 20 11 
الغردقة 20 11 
سفاجا 21 12
مرسى علم 21 12 
شلاتين 23 13 
حلايب 22 14 
أبو رماد 23 13
رأس حدربة 23 14 
الفيوم 17 06
بني سويف 17 06 
المنيا 18 05
أسيوط 18 05
سوهاج 19 06
قنا 20 09
الأقصر 20 09 
أسوان 21 10
الوادي الجديد 20 06 
أبو سمبل 21 10
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 29 18 
المدينة 27 11
الرياض 27 14 
المنامة 24 19
أبوظبى 30 19 
الدوحة 28 19
الكويت 16 11 
دمشق 11 -01 
بيروت 15 09
عمان 11 03
القدس 11 03
غزة 16 09
بغداد 17 05
مسقط 27 19
صنعاء 27 07 
الخرطوم 31 14 
طرابلس 16 09 
تونس 17 07
الجزائر 16 07 
الرباط 21 11
نواكشوط 31 19

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 04 -05
إسطنبول 08 02 
إسلام آباد 24 09 
نيودلهى 26 14 
جاكرتا 30 24
بكين 06 -06 
كوالالمبور 33 24 
طوكيو 09 -01
أثينا 12 03
روما 16 02
باريس 13 02
مدريد 12 03
برلين 09 01
لندن 14 04
مونتريال 03 -01 
موسكو 01 -04
نيويورك 13 04
واشنطن 15 05
أديس أبابا 27 08 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

يا خوفي يقلدوك .. انتقادات لاذعة لـ عمرو دياب بسبب هذا اللوك

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

ترشيحاتنا

التصوير عليه عامل.. خالد الغندور يعلق على ركلة جزاء الزمالك المثيرة للجدل

السعودية ترسل شحنات إغاثية إلى مدينة حلب السورية للمتضررين من الزلزال

أردوغان يستقبل وزير خارجية إسرائيل بأنقرة في زيارة تضامنية عقب الزلزال المدمر

رفع الإيقاف عن عازف الأورج محمد عبد السلام

الأمم المتحدة: الرئيس السوري يوافق على توسيع وصول المساعدات عبر تركيا

الأشخاص الأكثر توافقا في عيد الحب .. اعرف من برجك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأشخاص الأكثر توافقا في عيد الحب .. اعرف من برجك

ماتت رغبتي..مذكرات طفلة فوق أنقاض زلزال سوريا تعكس المأساة..ماذا كتبت؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي قبل النوم؟

بسعر خرافي.. حذاء ياسمين صبرى يثير الجدل والجمهور: الفلوس دي تفتح بيوت

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ