الأرصاد: طقس اليوم بارد صباحا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس بارد صباحا، ومعتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.



وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 17 09

العاصمة الإدارية 17 08

6 أكتوبر 17 08

بنهــــا 17 08

دمنهور 16 10

وادى النطرون 17 09

كفر الشيخ 16 10

المنصورة 17 10

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 16 09

دمياط 17 10

بورسعيد 17 11

الإسماعيلية 18 07

السويس 17 09

العريش 16 09

رفح 16 08

رأس سدر 18 10

نخل 15 01

كاترين 11 -01

الطور 20 11

طابا 16 10

شرم الشيخ 21 12

الإسكندرية 17 10

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 15 08

السلوم 15 06

سيوة 17 05

رأس غارب 20 11

الغردقة 20 11

سفاجا 21 12

مرسى علم 21 12

شلاتين 23 13

حلايب 22 14

أبو رماد 23 13

رأس حدربة 23 14

الفيوم 17 06

بني سويف 17 06

المنيا 18 05

أسيوط 18 05

سوهاج 19 06

قنا 20 09

الأقصر 20 09

أسوان 21 10

الوادي الجديد 20 06

أبو سمبل 21 10



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى

مكة 29 18

المدينة 27 11

الرياض 27 14

المنامة 24 19

أبوظبى 30 19

الدوحة 28 19

الكويت 16 11

دمشق 11 -01

بيروت 15 09

عمان 11 03

القدس 11 03

غزة 16 09

بغداد 17 05

مسقط 27 19

صنعاء 27 07

الخرطوم 31 14

طرابلس 16 09

تونس 17 07

الجزائر 16 07

الرباط 21 11

نواكشوط 31 19

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 04 -05

إسطنبول 08 02

إسلام آباد 24 09

نيودلهى 26 14

جاكرتا 30 24

بكين 06 -06

كوالالمبور 33 24

طوكيو 09 -01

أثينا 12 03

روما 16 02

باريس 13 02

مدريد 12 03

برلين 09 01

لندن 14 04

مونتريال 03 -01

موسكو 01 -04

نيويورك 13 04

واشنطن 15 05

أديس أبابا 27 08