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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضر تحكيمي: قرارات الحكم إبراهيم نور الدين أثرت على نتيجة الزمالك وسموحة

الزمالك
الزمالك

 
علق محمد صلاح عبدالفتاح، المحاضر التحكيمي، على الأداء التحكيمي الذي قدمه إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي، خلال لقاء الزمالك وسموحة الذي حسمه الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.


وقال محمد صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن إبراهيم نور الدين قدم مباراة سيئة للغاية وتسببت قراراته في التأثير على نتيجة المباراة.

وأوضح المحاضر التحكيمي، إن حكم تقنية الفيديو، قدم مباراة مميزة للغاية، ونبه حكم الساحة لركلة جزاء مع الثانية 22، بجانب رفضه لركلة الجزاء المحتسبة لصالح الزمالك بداعي لمسة اليد على مدافع سموحة لكن إبراهيم نور الدين كان مصرا على قراراته.

وأضاف محمد صلاح، :" صورة الفار لم تكن واضحة بالنسبة لنا ، في ركلة جزاء سموحة، ولذلك لا أستطيع الحكم على قرار إبراهيم نور الدين، ولكن ضربة جزاء الزمالك لم تكن صحيحة بالمرة خاصة وأن الكرة لم تلمس يد مدافع سموحة".

محمد صلاح عبدالفتاح الزمالك سموحة إبراهيم نور الدين الزمالك وسموحة

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