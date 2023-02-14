عم حسين الميت الحي يعود لأسرته بالفيوم بعد اختفاء 45 عاما |تفاصيل

حالة من الذهول والتعجب انتابت أهالى عزبة الهاين بمركز سوسف الصديق ، حيث فوجئوا ، بأحد مشايخ العرب يدخل عليهم ، ويلقى عليهم السلام ، فرحبوا به واستقبلوه أحسن استقبال على أساس أنه ضيف أو عابر سبيل، وبعد مرور ساعة من استضافة شيخ العرب ، وجدوه يسألهم عن القرية وعائلة الهاين أكبر عائلات مركز يوسف الصديق التي ينتمي إليها.

وبعد مناقشته تبين أنه الشاب حسين عبد العليم الهاين ، الذي ترك عائلته وقريته وسافر إلى دولة ليبيا الشقيق منذ عام 1974 ، وكان عمره وقتها 20 عاما ، والذي بحثت عنه أسرته فى كل مكان ، واعتبروه من ضمن عداد المفقودين .

الحكاية بدأت عام 1974 عندما أصر الشاب حسين عبد العليم الهاين على السفر إلى دولة ليبيا الشقيق للعمل هناك ، وبالرغم من محاولات أسرته منعه من السفر ، إلا أنه أصر على السفر إلى ليبيا لتأمين مستقبله.

وبالفعل سافر إلى ليبيا عن طريق الصحراء دون أن يحمل أي جواز سفر أو بطاقة هوية له ، وبعد عناء تعب شديد وسط الصحراء الغربية ، وصل الشاب حسين إلى دولة ليبيا الشقيق، وعمل فى مجال المعمار ثم التجارة ، وتزوج هناك من حفيدة المجاهد الليبى عمر المختار .

لكن أهالى عزبة الهاين فوجئوا بحسين الهاين يحضر إلى القرية بعد غياب 45 عاما ، عاشها ميتا فى عيون أسرته.

أكد عم حسين الهاين أسرته بأن الحنيين لأسرته وللوطن مصر الحبيبة، وراء عودته إلى مصر الحبيبة، ليستخرج جواز سفر ويعود إلى ليبيا لإحضار أسرته وتصفية أملاكه ليستقلا في مصر الحبيبة.

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