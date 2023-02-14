عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف يمكنك حظر المتصلين المزعجين على هواتف آيفون ؟

كيفية حظر المتصلين
كيفية حظر المتصلين المزعجين على هواتف آيفون

يعاني الكثير من المستخدمين من تلقيهم للرسائل والمكالمات الغير مرغوب فيها، ولكن هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها حظر الأرقام على هواتف آيفون من خلال نظام التشغيل iOS 16 والذي يوفر طرق بسيطة للتخلص من هذا الإزعاج.

 

وذكر موقع Gizmodo عدد من الطرق التي يمكن من خلالها من حظر المتصلين المتطفلين لحمايتك من الإزعاج الكبير الذي قد يتسبب فيه هؤلاء من خلال الرسائل والمكالمات المستمرة . 

 

كيفية حظر المتصلين على هواتف آيفون ؟

 

عندما تحظر أحد المتصلين ، لن تتلقى مكالمات هاتفية أو رسائل أو رسائل بريد إلكتروني أو محادثات فيديو FaceTime من هذا الرقم. 

 

تطبيق الهاتف

  • حدد رمز "الهاتف" على هاتفك الآيفون. 
    اضغط على أيقونة "i" (المعلومات) المحاطة بدائرة في أقصى يمين الرقم أو جهة الاتصال
    مرر لأسفل إلى "حظر هذا المتصل" واضغط عليه
    بمجرد المطالبة ، قم بالتأكيد عن طريق تحديد الزر الأحمر "حظر الاتصال".

 

تطبيق FaceTime

  • حدد رمز "FaceTime" على هاتفك الآيفون 
    اضغط على أيقونة "i" (المعلومات) المحاطة بدائرة في أقصى يمين الرقم أو جهة الاتصال أو عنوان البريد الإلكتروني
    مرر لأسفل إلى "حظر هذا المتصل" واضغط عليه
    بمجرد المطالبة ، قم بالتأكيد عن طريق تحديد الزر الأحمر "حظر الاتصال"

 

تطبيق الرسائل

  • حدد رمز "الرسائل" على هاتفك الآيفون 
    افتح المحادثة
    اضغط على جهة الاتصال في الجزء العلوي من المحادثة
    اضغط على أيقونة "المعلومات"
    مرر لأسفل إلى "حظر هذا المتصل" واضغط عليه
    بمجرد المطالبة ، قم بالتأكيد عن طريق تحديد الزر الأحمر "حظر الاتصال"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجعها 35 جنيها.. متى تعود أسعار الدواجن لما كانت عليه؟|شاهد

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. فيديو

تحذير عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين من أمر هام.. فيديو

مفاجأة .. تطورات جديدة في أزمة كهربا تمنع إيقافه |شاهد

بينها القاهرة.. الأرصاد: عودة الأمطار الغزيرة على عدة محافظات غدا| الطقس

إبراهيم نور الدين..تعليق مثير من مؤمن زكريا بعد فوز الزمالك على سموحة

بعد الزلزال المدمر.. ظاهرة غريبة تشهدها تركيا.. تفاصيل

بعد حكم ببراءة زوج نانسى عجرم.. أول تعليق من محامية القتيل محمد الموسى

ترشيحاتنا

اخلعيه.. محامية تحرض الزوجات على أزواجهن في عيد الحب

دعاء للميت في العشر الأواخر من رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة

واشنطن تكثف جهودها لحل لغز الأجسام الطائرة مع تنامي الاحتكاك بالصين

تراجعت 5 جنيهات.. الفراخ بـ 45 للكيلو في هذا الموعد

مسلح يفتح النار في جامعة ولاية ميتشيغان ويقتل أحد الأشخاص

هل يجوز في الحج الصيام بدلا من نحر الهدي؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. أطباء يولدون طفلة باستخدام الواتساب في الهند

هل ميجان حامل؟.. مفاجأة لملك بريطانيا في عيد الحب

الأشخاص الأكثر توافقا في عيد الحب .. اعرف من برجك

ماتت رغبتي..مذكرات طفلة فوق أنقاض زلزال سوريا تعكس المأساة..ماذا كتبت؟

فيديو

صدمة بعد تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود| هل نشهد تسونامي؟ "فيديوجراف"

معاناة مستمرة.. مرض يصيب الناجين من الزلزال.. تعرف عليه/ فيديو جراف

اشتري شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل

متشتريهاش قديمة ولا مبشورة .. أسرار عن تخزين الجبنة الرومي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ