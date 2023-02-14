كيف يمكنك حظر المتصلين المزعجين على هواتف آيفون ؟

يعاني الكثير من المستخدمين من تلقيهم للرسائل والمكالمات الغير مرغوب فيها، ولكن هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها حظر الأرقام على هواتف آيفون من خلال نظام التشغيل iOS 16 والذي يوفر طرق بسيطة للتخلص من هذا الإزعاج.

وذكر موقع Gizmodo عدد من الطرق التي يمكن من خلالها من حظر المتصلين المتطفلين لحمايتك من الإزعاج الكبير الذي قد يتسبب فيه هؤلاء من خلال الرسائل والمكالمات المستمرة .

كيفية حظر المتصلين على هواتف آيفون ؟

عندما تحظر أحد المتصلين ، لن تتلقى مكالمات هاتفية أو رسائل أو رسائل بريد إلكتروني أو محادثات فيديو FaceTime من هذا الرقم.

تطبيق الهاتف

حدد رمز "الهاتف" على هاتفك الآيفون.

اضغط على أيقونة "i" (المعلومات) المحاطة بدائرة في أقصى يمين الرقم أو جهة الاتصال

مرر لأسفل إلى "حظر هذا المتصل" واضغط عليه

بمجرد المطالبة ، قم بالتأكيد عن طريق تحديد الزر الأحمر "حظر الاتصال".

تطبيق FaceTime

حدد رمز "FaceTime" على هاتفك الآيفون

اضغط على أيقونة "i" (المعلومات) المحاطة بدائرة في أقصى يمين الرقم أو جهة الاتصال أو عنوان البريد الإلكتروني

مرر لأسفل إلى "حظر هذا المتصل" واضغط عليه

بمجرد المطالبة ، قم بالتأكيد عن طريق تحديد الزر الأحمر "حظر الاتصال"

تطبيق الرسائل