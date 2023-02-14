كيف أسقطت أجهزة الأمن الوطني متهمة في واقعة تهريب أدوية السرطان.. خاص

يواصل موقع صدى البلد نشر نص التحقيقات مع 35 متهما في واقعة تهريب أدوية السرطان والمعروفة إعلاميا بواقعة تهريب الأدوية الكبرى.

أجهزة الأمن واقعة أدوية السرطان

ونرصد في السطور التالية، كيف تمكنت أجهزة الأمن الوطني من إلقاء القبض على المتهمة حنان ع بمحافظة الغربية، حيث قررت المتهمة أنها أثناء تواجدها بمدينة سمنود بمحافظة الغربية تقابلت مع ضابطين يرتديان زي ملكي اصطحباها إلى مقر الأمن الوطنى بالمحافظة وبمناقشتها عن علاقتها بالمدعو محمد ف، قررت بأنه زوجها وأنه يقوم بالاتجار بالعقاقير المستوردة عن طريق جلبها من دولة فرنسا وأن بحوزتها مجموعة من الأدوية مملوكة له بمنزل الزوجية وتم اصطحابها وضبط الأدوية.

تهريب أدوية السرطان

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‏ وأضافت أن زوجها تم القبض عليه في فرنسا على إثر الاتجار في العقاقير وأنها قامت بالتواصل مع أصدقائه في مصر وهم باقي المتهمين كل من / محمود ص ، أحمد ش ، محمد ر ، محمد ع ، ابراهيم ح لمساعدتها في بيع الأدوية لحاجتها للأموال لسد ديون زوجها المقبوض عليه وانها لا تعمل فى مجال الادوية ولا تعلم طبيعة تلك العقاقير وأن الاتجار فيها غير مصرح به قانونا وبسؤالها عن طريقة جلب تلك العقاقير داخل الأراضي المصرية قررت بان عند آخر زيارة لزوجها لمصر قام الأخير بجلب أغلب تلك المضبوطات والبعض الآخر عن طريق مسافرين قادمين من فرنسا وبعض حرز الهاتف المحمول أقرت بأنه خاص بها وبعرض ما آل إليه تقرير تفريغ المحادثات قررت بصحتها والتي دارت بينها و بين أحد الأشخاص يدعى/ محمد صلاح وأنها عرضت عليه شراء دواء لمرض السرطان بمبلغ قدره ۱۵۰۰۰.

قرار جهات التحقيق

وكانت قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل المتهمين في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بواقعة تهريب الأدوية الكبرى بكفالة مالية تتراوح ما بين ١٠٠ ألف إلى ١٥٠ ألف جنيه لكل متهم.

منع من التصرف في الأموال

وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق، منع المتهمين من التصرف في الأموال على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في واقعة تهريب أدوية السرطان والمعروفة إعلامياً بواقعة الأدوية الكبرى.