دعاء يوم 23 رجب.. 14 كلمة تبدل أحزانك بفرح تدمع له عيناك

فتحت السماء أبوابها منذ ثلاث ساعات تقريبًا ، ليبدأ العد التنازلي لنهاية الأحزان والكروب والبلاء ، والذي يمكنك أن تستبدله بالجبر والفرج وسعة الأرزاق من خلال دعاء يوم 23 رجب وهو اليوم الثالث بالعشر الأواخر من رجب، ومن ثم لا ينبغي إهماله أو تفويته لأي سبب من الأسباب وبأي حال من الأحوال ، لأن نجاتك وسعادتك وفلاحك في دعاء يوم 23 رجب والذي يمتد وقته إلى مغرب اليوم الثلاثاء، فلا تغتر بما تبقى من الساعات وسارع برفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى تكن من الفائزين.

دعاء يوم 23 رجب