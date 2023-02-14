أخبار التكنولوجيا| هواتف الأندرويد الأفضل في العالم.. أبرز ميزات سامسونج Galaxy S23.. وكيف تخفي جهات اتصالك في واتساب WhatsApp؟

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

تستعد شركة Huawei الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها من الفئة الرائدة Huawei P60 ، والتي ستضم عددا من الإمكانات المميزة ، مع شاشة وكاميرا فائقة الدقة ومعالج يقدم أداء كبيرا بالإضافة إلى بطارية توفر ساعات استخدام طويلة.



يحتوي مساعد آبل الصوتي، Siri سيري، على الكثير من الميزات التي توفر الكثير من الوقت والجهد، حيث يمكنك إجراء مكالمة هاتفية أو إرسال رسالة نصية بصوتك ، ولكن هناك أيضًا مهام أكثر تعقيدًا يمكن أن يقوم بها Siri ، مثل إجراء معادلات رياضية معقدة وتخصيص تذكيرات بناءً على موقعك .

يحتاج الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp إلى إخفاء جهات الاتصال الخاصة بهم، من أجل التمتع بمزيد من الخصوصية في حالة استخدام شخص ما لهواتفهم، حيث يعد هذا الأمر نوعا من خيارات الأمان بالنسبة لهم.



نجحت سلسلة جوالات آيفون 13 فى تقديم واحدة من أفضل تجارب البطارية فى عالم iphone، ومن بين أميز إصداراتها جوال آيفون 13 الذى يوفر ما تريد بسعر جيد.



بالبحث فى قائمة جوالات iphone لاقتناء إصدار منها بسعر معقول ومواصفات قوية، ستجد جوال آيفون 12 على أولوية القائمة لما يوفره لك من متطلبات استخدامك.



يعاني الكثير من المستخدمين من تلقيهم للرسائل والمكالمات الغير مرغوب فيها، ولكن هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها حظر الأرقام على هواتف آيفون من خلال نظام التشغيل iOS 16 والذي يوفر طرق بسيطة للتخلص من هذا الإزعاج.



تقوم منصة فيسبوك Facebook تلقائيًا بتسجيل وحفظ سجلات البحث الخاصة بك، حيث يتضمن ذلك عمليات البحث عن الأشخاص والصفحات والوسائط، وغيرها، وإذا وجدت أن سجل البحث يمثل مشكلة ، فيمكنك حذفه نهائيًا.



أعلنت شركة سامسونج، مطلع شهر فبراير الحالي، عن السلسلة الجديدة من هواتفها الرائدة Galaxy S23، والتي تضم عددا من الميزات المهمة، كما استطاعت الشركة أن تلبي الميزة الأكثر طلبا لجمهور وعشاق منتجات الشركة من خلال تقديم معالج موحد للهواتف في كل مناطق البيع.

