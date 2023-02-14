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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هواتف الأندرويد الأفضل في العالم.. أبرز ميزات سامسونج Galaxy S23.. وكيف تخفي جهات اتصالك في واتساب WhatsApp؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي : 

 

تسريبات تكشف موعد إطلاق هواوي العملاقة Huawei P60 .. مواصفات

 

تستعد شركة Huawei  الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها من الفئة الرائدة Huawei P60 ، والتي ستضم عددا من الإمكانات المميزة ، مع شاشة وكاميرا فائقة الدقة ومعالج يقدم أداء كبيرا بالإضافة إلى بطارية توفر ساعات استخدام طويلة.

 

باستخدام صوتك.. إزاي تعيد تشغيل هاتفك الآيفون ؟


يحتوي مساعد آبل الصوتي، Siri سيري، على الكثير من الميزات التي توفر الكثير من الوقت والجهد، حيث يمكنك إجراء مكالمة هاتفية أو إرسال رسالة نصية بصوتك ، ولكن هناك أيضًا مهام أكثر تعقيدًا يمكن أن يقوم بها Siri ، مثل إجراء معادلات رياضية معقدة وتخصيص تذكيرات بناءً على موقعك .

 

كيف تخفي جهات اتصالك في واتساب WhatsApp ؟

 

يحتاج الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp إلى إخفاء جهات الاتصال الخاصة بهم، من أجل التمتع بمزيد من الخصوصية في حالة استخدام شخص ما لهواتفهم، حيث يعد هذا الأمر نوعا من خيارات الأمان بالنسبة لهم.

 

أسعار جوال iphone 13 فى الإمارات


نجحت سلسلة جوالات آيفون 13 فى تقديم واحدة من أفضل تجارب البطارية فى عالم iphone، ومن بين أميز إصداراتها جوال آيفون 13 الذى يوفر ما تريد بسعر جيد.

 

سعر جوال iphone 12 في السعودية


بالبحث فى قائمة جوالات iphone لاقتناء إصدار منها بسعر معقول ومواصفات قوية، ستجد جوال آيفون 12 على أولوية القائمة لما يوفره لك من متطلبات استخدامك.

 

كيف يمكنك حظر المتصلين المزعجين على هواتف آيفون ؟


يعاني الكثير من المستخدمين من تلقيهم للرسائل والمكالمات الغير مرغوب فيها، ولكن هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها حظر الأرقام على هواتف آيفون من خلال نظام التشغيل iOS 16 والذي يوفر طرق بسيطة للتخلص من هذا الإزعاج.

 

احذف سجل بحثك على فيسبوك Facebook بهذه الطريقة


تقوم منصة فيسبوك Facebook تلقائيًا بتسجيل وحفظ سجلات البحث الخاصة بك، حيث يتضمن ذلك عمليات البحث عن الأشخاص والصفحات والوسائط، وغيرها، وإذا وجدت أن سجل البحث يمثل مشكلة ، فيمكنك حذفه نهائيًا.

 

هواتف الأندرويد الأفضل في العالم.. أبرز ميزات سامسونج Galaxy S23


أعلنت شركة سامسونج، مطلع شهر فبراير الحالي، عن السلسلة الجديدة من هواتفها الرائدة Galaxy S23، والتي تضم عددا من الميزات المهمة، كما استطاعت الشركة أن تلبي الميزة الأكثر طلبا لجمهور وعشاق منتجات الشركة من خلال تقديم معالج موحد للهواتف في كل مناطق البيع.
 

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