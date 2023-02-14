مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ميتشجان الأمريكية

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 أخرون عقب وقوع اطلاق نار في عدة مناطق بحرم جامعة في ولاية ميتشجان الأمريكية.



وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، مشيرة إلى أن بعضهم حالته خطيرة.



وأوضحت الشرطة الأمريكية أن الشخص المشتبه في ارتكابه الجريمة لقى مصرعه بعدما اطلق النار على نفسه.



وتعكف الشرطة حاليا على تحديد هوية منفذ الهجوم، والدافع المحتمل وراء ارتكابه الجريمة، فيما طلبت السلطات من الطلاب عدم التواجد في حرم الجامعة اليوم، وأعلنت تعليق كافة الانشطة العلمية والرياضية لمدة 48 ساعة.