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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيدفع التمن.. فرج عامر يشكو من الظلم بعد هزيمة سموحة

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "موقف سموحة  كرويا أحيانا قد تشعر بالظلم ولا يشعر من حولك بأنك مظلوم ، وفي أحيان قليلة قد تشعر بالظلم ويشعر معك البعض بظلمك ولكن في هذة الحالة يشعر الجميع بأنك مظلوم وأنت أيضا تعيش الظلم ما هو رد فعل المجتمع الرياضي ( الكروي ) على هذا الظلم الصارخ مجرد الطبطبة أم أخذ قرار رادع ضد من صنع هذا الظلم وأصر عليه وكان ظلمه مركب أي في الاتجاهين ظلمك مع إصرار غريب على استمرار الظلم وهذه ظاهرة قلما تحدث ولم يكترث بما كان يفعل كما لو كان روبوت بينفذ برنامجا، لاتتركوًا الظلم الواضح المملوء بالإصرار والعناد أن يستفحل لأن الجميع بيدفع وحيدفع تمن باهظ نتيجة ذلك”.

من جانب آخر، أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن هناك نواقص فى الفريق السكندري هذا الموسم على مستوى اللاعبين.

وقال عامر فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لم أذهب الى الاستاد لحضور المباراة لأني شامم ريحة مش حلوة قبل الماتش" .

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